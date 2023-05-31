У Мелітополі окупанти цинічно ховають вагнерівців поруч із льотчиками ЗСУ, яких вбила Росія
Джерело:"РІА-Мелітополь"
Загарбники вирішили не вивозити мертвих росіян до батьківщини. Вони закопують тіла вбивць поряд із могилами українських героїв. При цьому сам процес поховання став дуже дорогим "задоволенням" у тимчасово окупованому місті.
Росіяни вирішили скористатися місцевими кладовищами, щоб позбутися тіл співвітчизників-окупантів. Росія знову демонструє, що їй байдуже на своїх громадян.
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Як окупанти вкотре продемонстрували цинізм
Загарбники поховали одного з найманців ПВК "Вагнера" на Новому кладовищі. Його тіло закопали біля алеї мелітопольських льотчиків.Нагалаємо, що вони загинули у 2014 році разом із молодими десантниками з Дніпра. Тоді росіяни збили Іл-76 у Луганській області та вбили 49 людей.
Окупанти вирішили поховати одного з найманців Євгенія Пригожина на одній з центральних алей. Вони поклали на могилу його фотографію, вінок та символіку ПВК "Вагнера".
Скільки коштує похорон у Мелітополі
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ховати людей стало дуже дорого. У Мелітополі найскромніша церемонія коштує 48000 – 50000 російських рублів.
Стільки загалом доведеться заплатити за труну й хрест, а також за послуги батюшки та копачів там, куди прийшов "русскій мір". За автівку та поминальний обід потрібно доплачувати.
Яка ситуація у Мелітополі
- Мер Іван Федоров нещодавно заявив, що окупанти вирішили перетворити тимчасово окуповане місто на свій адміністративний та логістичний центр. Загарбники почали виселяти українців з гуртожитків, щоб заселити туди російських військових.
- Не так давно росіяни спробували глушити зв'язок у Мелітополі. Однак це не завадило місцевим жителям, які чекають на контрнаступ, передавати корисну інформацію ЗСУ.
- На початку травня партизани нагадали російським окупантам, що Мелітополь – це Україна. Вони розвісили листівки із закликом готуватися до Українського Літа.