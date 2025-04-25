Зеленський пояснив, чому може не встигнути на похорони Папи

Уночі 24 квітня Росія завдала комбінованого удару по Києву, вбивши понад десяток людей. Ця трагедія примусила президента Зеленського скоротити свій візит до ПАР. Під питанням залишається поїздка українського лідера до Риму.

Володимир Зеленський сам визнав, що може не встигнути на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться у суботу, 26 квітня. Зробив цю заяву політик під час покладання квітів біля зруйнованого ударом будинку у Святошинському районі столиці, передає 24 Канал.

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Хто поїде на похорони Папи

Глава держави зауважив, що важливо, аби Україна була представлена на похороні. Він нагадав внесок Ватикану у повернення незаконно депортованих українських дітей та обміни полоненими.

Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді там будуть присутні,

– поділився політик.

Зеленський пояснив, що йому потрібно бути в Україні. Ще 25 квітня він матиме кілька військових засідань, де йтиметься про контракти щодо систем ППО. " Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України", – додав президент.

До слова, під час брифінгу 25 квітня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив візит очільника відомства Андрія Сибіги на похорон Папи. За його словами, українська делегація візьме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які передбачені програмою Ватикану.

"У міністра, окрім участі у жалобних заходах, запланована низка телефонних переговорів та зустрічей з його колегами з інших країн", – розповів Тихий