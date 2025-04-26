На похороні Папи Трампа оточили союзники України

Президент США Дональд Трамп не сидів поруч із президентом України Володимиром Зеленським на церемонії поховання Папи Римського. Однак його все одно оточили лідери країн, які активно підтримують Україну.

Світових лідерів розсаджували за алфавітом відповідно до назв їхніх країн французькою мовою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Трамп та Зеленський отримали місця у першому ряду на похороні Папи Римського

Трампу не пощастило з місцем на похороні Папи Римського

Світових лідерів на церемонії розсаджували за алфавітом відповідно до назв їхніх країн французькою мовою – традиційною мовою дипломатії. Відтак "États-Unis" (США) виявилися розміщеними подалі від України, яка у французькій і англійській мовах вимавляється однаково. Якби розсадка відбувалася англійською, Трамп і Зеленський могли би сидіти ближче один до одного.

Втім, навіть за такої системи Трамп оточений союзниками Києва: за його спиною розташувався президент Польщі Анджей Дуда, а праворуч від нього – президент Франції Еммануель Макрон та президент Фінляндії Александер Стубб.

Як повідомлялося, з іншого ж боку від Трампа біля нього сидів президент Естонії Алар Каріс, лідер країни, яка також активно підтримує Україну.

Нагадаємо, Зеленський після поховання Папи зустрівся з Еммануелем Макроном, а також поїхав на зустріч з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.