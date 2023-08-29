У Кремлі відповіли, чи відвідає Путін похорон Пригожина

У Росії днями можуть хоронити власника вагнерівців Євгена Пригожина. Рупор Путіна Пєсков відповів на питання, чи прийде на похорон російський диктатор.

Точної дати поховання Пригожина немає, проте 29 серпня на двох цвинтарях Санкт-Петербургу посилили заходи безпеки. Зокрема, мовиться про Серафимський та Північний цвинтар, пише 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче бути Аль Пачіно, але він слабкий: мертвий Пригожин сильніший, ніж диктатор

Чи буде Путін на похороні Пригожина

Присутність президента (на похороні Пригожина – 24 канал) не передбачається. Конкретно про похорон ми інформації не маємо – все-таки рішення щодо цього ухвалюють рідні, близькі, тут не можемо щось говорити без них,

– заявив Пєсков.

Окрім того, посіпака російського диктатора заявив, мовляв, Кремль буцімто не має конкретної інформації щодо похорону.

Варто зауважити, що у російському Санкт-Петербурзі посилили охорону на двох кладовищах. Зокрема, на Серафимському цвинтарі, де цілком могли б похоронити Пригожина, чергує поліція. Ба більше, там навіть миють асфальт.

РосЗМІ писали, що Пригожина можуть похоронити 30 серпня з попередньою панахидою у Москві. Проте офіційно даних про це не було.

Водночас писали, що 29 серпня на Північному цвинтарі могли похоронити Валерія Чекалова. Окрім того, там бачили "Мерседес" Альони Можар, яка була пов'язана з Пригожиним. Зокрема, вона відповідала за харчування бойовиків.

Коротко про заколот та загибель Пригожина