Похорони білоруського активіста Шишова відбудуться у Києві: відома дата

Київська міська прокуратура дозволила похоронити тіло білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві. Похорони відбудуться 26 вересня, у неділю.

Що відомо про похорони активіста

Перед тим адвокатка Олена Гаврилюк ознайомилася з матеріалами судмедекспертизи. Про результати вона не повідомила, бо дала підписку про нерозголошення матеріалів в інтересах слідства.

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Водночас на питання журналістів про те, на скільки дані експертизи відповідають сподіванням захисту, адвокатка відповіла: "Все в принципі так, як ми й очікували".

Дівчина померлого Божена Жолудь розповіла, що похорони відбудуться на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вона не повідомила, аби уникнути ймовірних провокацій.

Шишова знайшли мертвим: що відомо

2 серпня голова "Білоруського дому" в Україні пішов на ранкову пробіжку і не повернувся. Вже наступного дня Шишова знайшли повішеним у парку неподалік його дому.

Друзі загиблого не вірять у те, що активіст вчинив самогубство. Вони впевнені, що Віталія вбили і за цим стоять спецслужби Росії або Білорусі.

Близькі померлого також розповіли, що за ним стежили відтоді, як він приїхав в Україну. СБУ попереджала Шишова про небезпеку.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.