Похоронили у дворі: в Ірпені окупанти жорстоко розстріляли місцевого жителя

28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про повне звільнення міста від російських окупантів. Мешканці міста все ж почали повертатися додому, щоб хоча б забрати те, що вціліло.

Наразі біля деяких будинків можна побачити поховання людей, які були жорстоко вбиті російськими військами. Про це сайту 24 каналу розповів один із жителів Ірпеня.

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Розстріл чоловіка

Ігор повернувся в Ірпінь, щоб забрати речі з будинку, який постраждав від російських снарядів. За його словами, після вторгнення окупантів у будинку залишалося жити ще близько дев'яти людей.

Вони були до кінця, поки їх не вигнали рашисти. Один чоловік намагався щось сказати і його просто розстріляли біля під'їзду. Прикопали його у дворі. Я погано знав цю людину, але знаю, що він був доктором наук у Луганській області. Він тут жив разом з іншими у підвалі,

– розповів він.

Деякі мешканці Ірпеня повернулися в рідне місто / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Ховали чоловіка самі ж сусіди.

В мене немає слів. Зрозуміло, що люди втратили фактично все, але от коли такі люди гинуть,

– це зовсім інше,

– додав він.

Могила у дворі / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Палити та грабували будинки

Коли будинок почав горіти, то труби почали плавитися. Тому залишатися у підвалі більше не було безпечно.

Підвал, в якому жили люди / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Після того як люди перебралися в сусідні будинки, додому їх вже більше не впускали. За словами чоловіка, окупанти відкривали та грабували квартири – виносили все, що можна.

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