Покарання за наплив мігрантів: Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі

Франція підтримала пропозицію розширити санкції проти Білорусі. На такий крок можуть піти через масовий наплив мігрантів через білоруський кордон. Питання розглянуть на Раді ЄС з закордонних справ 15 листопада.

Про це мовиться у повідомленні міністерства закордонних справ Франції, яке опублікували на сайті дипвідомства.

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Франція хоче скоординованого захисту кордонів

Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми,

– повідомили у МЗС Франції.

У Франції солідарні з Польщею, Литвою та Латвією під час ситуації з міграційною кризою. Саме режим Лукашенка, вважають у Парижі, підтримує незаконне ввезення мігрантів. Мета самопроголошеного президента однозначна – дестабілізація ЄС.

Головне про ситуацію з напливом мігрантів з Білорусі

8 листопада з боку Білорусі велетенська колона мігрантів спробувала прорвати кордон Польщі.

У цій колоні було від 1 500 до 5 тисяч людей.

Варшава кинула на охорону свого кордону до 12 тисяч військових.

Ситуацією стурбовані у НАТО та ЄС.

Польща та Литва ввели надзвичайний стан на кордонах.