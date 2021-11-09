Покарання за наплив мігрантів: Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі
Джерело:МЗС Франції
Франція підтримала пропозицію розширити санкції проти Білорусі. На такий крок можуть піти через масовий наплив мігрантів через білоруський кордон. Питання розглянуть на Раді ЄС з закордонних справ 15 листопада.
Про це мовиться у повідомленні міністерства закордонних справ Франції, яке опублікували на сайті дипвідомства.
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Франція хоче скоординованого захисту кордонів
Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми,
– повідомили у МЗС Франції.
У Франції солідарні з Польщею, Литвою та Латвією під час ситуації з міграційною кризою. Саме режим Лукашенка, вважають у Парижі, підтримує незаконне ввезення мігрантів. Мета самопроголошеного президента однозначна – дестабілізація ЄС.Зверніть увагу! Тим часом Лукашенко перекладає усю провину у ситуації з мігрантами на Захід. Він заявив, що це польська влада "діяла жорсткого щодо мирних людей". Самопроголошений президент поскаржився на це главі Кремля Володимиру Путіну.
Головне про ситуацію з напливом мігрантів з Білорусі
- 8 листопада з боку Білорусі велетенська колона мігрантів спробувала прорвати кордон Польщі.
- У цій колоні було від 1 500 до 5 тисяч людей.
- Варшава кинула на охорону свого кордону до 12 тисяч військових.
- Ситуацією стурбовані у НАТО та ЄС.
- Польща та Литва ввели надзвичайний стан на кордонах.