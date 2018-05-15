Показали неймовірні фото Кінбурнської коси з висоти пташиного польоту
Україна зачаровує неймовірною природою і безперечно однією з таких знахідок є Кінбурнська коса.
Фото дивовижної місцини у своєму Facebook показав проект Ukraїner.
На вістрі Кінбурнської коси море і лиман розділяють лічені метри. Саме там солона вода поєднується із прісною з Дніпра та Південного Бугу.
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Джерело: 24 Канал
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