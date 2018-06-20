Показали перші кадри зі зйомок нового українського фільму
У Синевирській Поляні розпочалися зйомки повнометражного історичного екшену "Захар Беркут", режисером якого є Ахтем Сеітаблаєв.
Про це повідомили у Держкіно.
Завершити знімальний процес планують наприкінці серпня, а прем’єра стрічки відбудеться у 2019-му.
Фільм знімають за мотивами однойменної повісті Івана Франка.
У ньму знімаються Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Роберт Патрік, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Поппі Дрейтон, Аян Утепберген, Алекс МакНіколла, Віктор Жданов.
Джерело: 24 канал
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