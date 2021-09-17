Це відео оприлюднили в мережі після опівночі 17 вересня. Ймовірно, його зняли ввечері незадовго до цього.

Нещодавно У Харкові голий чоловік напав на школяра та перехожого: оприлюднили відео очевидців

Неочікуване закінчення жарту

Запис починається з того, що чоловік дивно похитується й присідає в оточенні співробітників Нацгвардії. Довкола нього стоїть приблизно 5 службовців.

Перехожі припустили, що до такої поведінки призвело вживання наркотиків. Вони також зазначили, що з рота чоловіка йшла біла піна та він може бути небезпечним. Зокрема припустили, що він може на когось кинутися з ножем.

Після цього почалася основна частина цього "дійства". Неадекват почав кричати "за ніж я тобі зараз вріжу", а потім почав процес оголення. Спершу він зняв свою кофту й казав там шукати зброю

Коли очевидці в жарт сказали ще зняти штани, чоловік довго не думав. Він їх приспустив і стояв із голими геніталіями. У цей момент його вже почали затримувати.

Згодом люди звинуватили нацгвардійців у тому, що вони нелюди. Це сталося, бо ті не забрали кофту, яка лежала на землі. Службовцям казали її взяти, оскільки згодом чоловікові буде холодно, однак вони це проігнорували.

Неадекват показав пеніс нацгвардійцям: дивіться відео телеграму "Ху***я Одесса"

Раніше в місті

29 серпня повідомили, що в Одесі чоловік повалив бабцю ударом з ноги. При цьому він викрикував "Бандеро, лягай".

Згодом із ним поспілкувалися та зловмисник не зміг пояснити свої дії. Він сказав, що є уродженцем Одеси та шкодує про свій вчинок.