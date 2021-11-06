Поки без одної валюти: Росія та Білорусь готують "єдину державну символіку"

Росія та Білорусь проводять перемовини про створення "єдиної символіки" Союзної держави. Ці символи супроводжуватимуть спільні документи.

Про це в ефірі одного з російських телеканалів сказав держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.

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Символіка супроводжуватиме спільні документи

Ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ,

– запевнив Мезенцев.

Проте, за словами держсекретаря Союзної держави, питання створення єдиної валюти поки не піднімали.

У договорі позначений вихід на спільну валюту

Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає,

– додав Мезенцев.

Зазначимо, що 4 листопада Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали декрет "Про реалізацію положень Договору про Союзну державу". Пакет з 28 програм розроблений на 2022 – 2023 роки.

Путін та Лукашенко підписали декрет про реалізацію союзного договору

Візували документ у дистанційному режимі, адже Путін перебував в окупованому Криму, а Лукашенко – у Мінську. Спочатку декрет підписав Путін, а потім його передали самопроголошеному президенту.

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