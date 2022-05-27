Поки Лукашенко брязкає зброєю: бійці ТрО Волині показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів

Українські захисники щодня тренуються, аби дати відсіч ворогу на всіх напрямках нашої держави. Волинська територіальна оборона в потужному споряджені показала, як буде знищувати окупантів, які захочуть перетнути українсько-білоруський кордон.

Територіальна оборона Збройних Сил України опублікувала у своєму фейсбуці відеоролик, у якому показала, як готуються зустрічати диверсантів бійці Волинської ТрО.

Читайте також: Ми контролюємо ситуацію на кордоні з Білоруссю і розуміємо мотиви Лукашенка, – Подоляк

Мужність, відвага, героїзм та величезне бажання захистити свою Батьківщину і перемогти агресивного ворога – риси, якими наділений сьогодні кожен наш захисник. Бійці Волинської ТрО ЗСУ впевнені, що здатні захистити північний кордон України і не пропустити жодного ворога з території Білорусі.

Українські захисники влучні у пострілах / скриншот з відео

Бригада відважних бійців / скриншот з відео

Хлопці навчаються військових маневрів / скриншот з відео

Волинська ТрО завжди напоготові / скриншот з відео

Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони ЗСУ показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю,

– підписали відео у фейсбуці.

Щодо дій Лукашенка, то мовиться про вчорашню заяву самопроголошеного президента. Друг Путіна захотів створити оперативне командування на кордоні з Україною.

Місцеве пропагандистське ЗМІ "Белта" повідомило, що на території Білорусі вже існує два таких командування: західне та північно-західне. Проте, вчора Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною, мовляв, білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів".

Відео професійної роботи Волинської ТрО

Чи існує загроза нападу зі сторони Білорусі

Після провокативної заяви Лукашенка створити оперативне командування на кордоні з Україною Михайло Подоляк наголосив, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він заспокоїв, що Україна має комунікацію з Білоруссю. Не менш важливо, що постійно працює розвідка та діють спеціальні суб'єкти, які займаються оцінкою становища, яке є на кордоні.

Вчора, 26 травня, Ганна Маляр прокоментувала білоруські військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається. Тому що Росія з першого дня повномасштабного нападу використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.

Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Справжньою причиною таких дій є те, що самопроголошений президент розуміє можливість війська перетворитись на білоруський національний легіон, а згодом й піти проти нього, аби скинути з правлячого крісла.

Не варто забувати й те, що в Білорусі діють партизани. Наприклад, у березні цього року вони зупиняли російські потяги та псували техніку окупантів.

Вас це може зацікавити – Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у росіян: дивіться відео