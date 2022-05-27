Поки Лукашенко брязкає зброєю: бійці ТрО Волині показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів
Джерело:Територіальна оборона ЗС України
Українські захисники щодня тренуються, аби дати відсіч ворогу на всіх напрямках нашої держави. Волинська територіальна оборона в потужному споряджені показала, як буде знищувати окупантів, які захочуть перетнути українсько-білоруський кордон.
Територіальна оборона Збройних Сил України опублікувала у своєму фейсбуці відеоролик, у якому показала, як готуються зустрічати диверсантів бійці Волинської ТрО.
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Мужність, відвага, героїзм та величезне бажання захистити свою Батьківщину і перемогти агресивного ворога – риси, якими наділений сьогодні кожен наш захисник. Бійці Волинської ТрО ЗСУ впевнені, що здатні захистити північний кордон України і не пропустити жодного ворога з території Білорусі.
Українські захисники влучні у пострілах / скриншот з відео
Бригада відважних бійців / скриншот з відео
Хлопці навчаються військових маневрів / скриншот з відео
Волинська ТрО завжди напоготові / скриншот з відео
Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони ЗСУ показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю,
– підписали відео у фейсбуці.
Щодо дій Лукашенка, то мовиться про вчорашню заяву самопроголошеного президента. Друг Путіна захотів створити оперативне командування на кордоні з Україною.
Місцеве пропагандистське ЗМІ "Белта" повідомило, що на території Білорусі вже існує два таких командування: західне та північно-західне. Проте, вчора Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною, мовляв, білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів".
Відео професійної роботи Волинської ТрО
Чи існує загроза нападу зі сторони Білорусі
- Після провокативної заяви Лукашенка створити оперативне командування на кордоні з Україною Михайло Подоляк наголосив, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він заспокоїв, що Україна має комунікацію з Білоруссю. Не менш важливо, що постійно працює розвідка та діють спеціальні суб'єкти, які займаються оцінкою становища, яке є на кордоні.
- Вчора, 26 травня, Ганна Маляр прокоментувала білоруські військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається. Тому що Росія з першого дня повномасштабного нападу використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Справжньою причиною таких дій є те, що самопроголошений президент розуміє можливість війська перетворитись на білоруський національний легіон, а згодом й піти проти нього, аби скинути з правлячого крісла.
- Не варто забувати й те, що в Білорусі діють партизани. Наприклад, у березні цього року вони зупиняли російські потяги та псували техніку окупантів.
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