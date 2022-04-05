Поки ми не отримали переліку країн, які 100% готові вступитися за нас, – Зеленський

Україна вимагає гарантії безпеки в обмін на позаблоковий військовий статус. Але поки не отримала підтвердження такої безпеки.

Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО. Натомість Україна висунула вимогу, що якщо наша країна не буде членом Альянсу, то повинна мати гарантії безпеки, які б вберегли нашу державу від майбутніх атак зі сторони Росії.

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Гарантами такої безпеки мали б виступити потужні західні країни.

Є багато друзів, які хочуть долучитися. Але це другий етап. Перший етап – коло цих гарантерів, наскільки вони потужні та що вони готові гарантувати нам. Обговорення – що саме. Бо всі ці різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали конкретного переліку тих гарантій, перелік тих країн, які готові 100% вступитися за нас,

– заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він також розповів, що саме вимагає Україна в таких гарантерів.

"Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, за домовленістю включитися і воювати за Україну. Нам це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які протягом 24 годин готові надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика. І щоб ці санкції заздалегідь були глибоко розроблені, щоб вони були виписані. І в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з'єдналося і впродовж доби, двох – трьох днів ввели все одразу. Заблокували. Просто під колбу загнали таку державу", – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, поки українська сторона не провела зустрічі з радниками цих країн. Але найближчим часом це може відбутися.