Поки не Україні: США вирішили виділити мільярд доларів на "Залізний купол" Ізраїлю

Палата представників Конгресу США 23 вересня схвалила виділення з військового бюджету 1 мільярда доларів для Ізраіля. Ці гроші підуть на підтримку та зміцнення системи "Залізний купол".

Ця система протиракетної оборони дуже допомагає країні під час атак із палестинських територій. Зауважимо, "Залізний купол" прагне отримати від Сполучених Штатів Америки й Україна.

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Ізраїль отримає мільярд від США на "Залізний купол"

У Ізраїлі зраділи рішенню Палати представників Конгресу США, про яке стало відомо 23 вересня. Там схвалили надання мільярда доларів для підтримки ізраїльскої системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Прем'єр Нафталі Беннет вже висловив подяку Білому дому, демократам та республіканцям "за величезну підтримку Ізраїлю та відданість його безпеці".

"Залізний купол" (Iron Dome) – дуже важливий елемент безпеки Ізраїлю. Завдяки його ракетам вдається відбивати майже всі аналогічні атаки з палестинських територій.

"Залізний купол" хоче отримати й Україна