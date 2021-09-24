Поки не Україні: США вирішили виділити мільярд доларів на "Залізний купол" Ізраїлю
Джерело:Times of Israel
Палата представників Конгресу США 23 вересня схвалила виділення з військового бюджету 1 мільярда доларів для Ізраіля. Ці гроші підуть на підтримку та зміцнення системи "Залізний купол".
Ця система протиракетної оборони дуже допомагає країні під час атак із палестинських територій. Зауважимо, "Залізний купол" прагне отримати від Сполучених Штатів Америки й Україна.
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Ізраїль отримає мільярд від США на "Залізний купол"
У Ізраїлі зраділи рішенню Палати представників Конгресу США, про яке стало відомо 23 вересня. Там схвалили надання мільярда доларів для підтримки ізраїльскої системи протиракетної оборони "Залізний купол".
Прем'єр Нафталі Беннет вже висловив подяку Білому дому, демократам та республіканцям "за величезну підтримку Ізраїлю та відданість його безпеці".
"Залізний купол" (Iron Dome) – дуже важливий елемент безпеки Ізраїлю. Завдяки його ракетам вдається відбивати майже всі аналогічні атаки з палестинських територій.
"Залізний купол" хоче отримати й Україна
- В американських ЗМІ 15 вересня з'явилася інформація, що США можуть передати елементи системи протиракетної оборони "Залізний купол", які самі не використовують, Україні.
- В Офісі Президента того ж дня підтвердили цю інформацію. І навіть пролунала думка, що одну з батарей Iron Dome можна встановити на Донбасі.
- А проте офіційний Білий дім на запит журналістів відмовився підтверджувати або спростовувати все це.