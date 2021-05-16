Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство в НАТО

На думку Дмитра Кулеби, перспективи євроатлантичного та європейського членства Україні давно вже мали б надати. Однак держава поки продовжує наполягати на цьому.

Кулеба нагадав, що у 2008 році на саміті в Бухаресті союзники дали обіцянки Україні щодо НАТО. Однак держава прагне до членства, тож продовжуватиме наполягати на ньому.

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Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції,

– сказав міністр.

Блінкен запевнив, що Україна буде в НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен, за словами Кулеби, не приїхав з обіцянкою, що Україна стане членом НАТО ще в цьому році або в наступному.

Проте він ще раз запевнив, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Штати та Україна працюватимуть для досягнення цієї мети.

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