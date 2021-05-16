Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство в НАТО

На думку Дмитра Кулеби, перспективи євроатлантичного та європейського членства Україні давно вже мали б надати. Однак держава поки продовжує наполягати на цьому.
Джерело:DW
Кулеба нагадав, що у 2008 році на саміті в Бухаресті союзники дали обіцянки Україні щодо НАТО. Однак держава прагне до членства, тож продовжуватиме наполягати на ньому.
До речі НАТО зволікає з членством України через страх перед агресією Росії, – Вершбоу
Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції,
– сказав міністр.
Блінкен запевнив, що Україна буде в НАТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен, за словами Кулеби, не приїхав з обіцянкою, що Україна стане членом НАТО ще в цьому році або в наступному.
Проте він ще раз запевнив, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Штати та Україна працюватимуть для досягнення цієї мети.
Шлях України до НАТО: що відомо
- Україна у 2008 році подала заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак тоді це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- Вже у 2020 році держава отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
- Володимир Зеленський 11 травня підписав указ про "Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік".
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап, який має пройти Україна – отримання Плану дій щодо членства.