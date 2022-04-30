Поки що не наступають, – Арестович про ситуацію навколо Ізюма
30 квітня 2022 , 06:47Читать новость на русском
Арестович розповів, що в районі біля Ізюма російські окупанти ще не неаступають. На його думку, існує дві причини, чому це відбувається.
Перша причина – вони перегруповуються, а друга – втомилися. Про це радник голови ОП заявив в одному з інтерв'ю "Фейгин LIVE" 29 квітня.
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Зупинився наступ в районі Ізюма. Вони або перегруповуються, або втомилися. Тактичні дії є, але вони тиснути припинили,
– розповідає Арестович.
Також радник глави ОП зазначив, що ЗСУ на півночі Харківщини ЗСУ трохи просунулись вперед.
"Росія тут помирає"
- Арестович вважає, що "Росія тут помирає в буквальному сенсі". У розмовах з рідними солдати розповідають про втрати у 50 – 70% підрозділів.
- Російські окупанти нікому не вірять і нічого не хочуть. Єдине їхнє бажання – награбувати та втекти додому.
- Загарбники щораз частіше заявляють про те, що не розуміють для чого воюють.
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