У Кремлі 21 березня триває зустріч Сі Цзіньпіна і бункерного діда Владіміра Путіна. Тим часом Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Валерій Залужний доповів про ситуацію на основних напрямках фронту. Окрім того, омандувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли, що відбувається у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

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Кирило Буданов поінформував присутніх про ймовірні дії російських окупантів вже у найближчій перспективі.

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається у Кремлі

Тим часом у Кремлі бункерний дід виповз на переговори. СІ Цзіньпінь прибув до Москви. Офіційна зустріч лідера Китаю та воєнного злочинця триває 21 березня.