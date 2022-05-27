Поки світ боїться ескалації війни, Росія привселюдно хизується моторошними кадрами

Усі ми читали інформацію про те, що партнери України, котрі взяли на себе зобов'язання допомагати нашій державі озброєнням, затримують постачання найбільш необхідних зараз реактивних систем залпового вогню, мотивуючи це "загрозою ескалації" з боку Московії.

Одноокий світ

Дуже дивно читати таке та чути про якусь "загрозу ескалації" зараз – наприкінці травня 2022 року.

Про головне Чому Німеччині не варто займати позицію страуса зі зброєю для України

Здається, що будь-яка можлива ескалація відбулася уже давно. Ще коли ворог штурмував "Азовсталь" із застосуванням будь-якої наявної у них найпотужнішої неядерної зброї.

А тепер рашистські пропагандисти радісно викладають у мережу відео із застосуванням системи "Солнцепек". Якщо це – це не ескалація, то що тоді ескалація?

Росіяни хизуються застосуванням в Україні важких вогнеметних систем "Солнцепек": відео

Не пропустіть Озброєння для України: не впадайте в ейфорію

Флешмоб правди

Думаю, варто нам усім максимально поширити відео "не ескалації" від рашистів, супроводжуючи це текстами на доступних нам мовах.

Світ має бачити, що ескалація з боку московитів уже відбулася, і вони використовують усе, що лише можуть проти України. Й Україна не повинна лишатися з цим сам на сам.

До теми – окупанти застосовують в Україні заборонену застарілу зброю: дивіться відео