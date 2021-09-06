Поклали останню трубу "Північного потоку-2": що далі робитимуть
6 вересня 2021 , 17:04Читать новость на русском
Джерело:Оператор "Північного потоку-2"
Останню трубу "Північного потоку-2" на морській ділянці поклали 6 вересня. Наразі опературу залишилось з'єднати німецьку і данську секції.
Також ще проводитимуть пусконалагоджувальні роботи. Планують запустити газогін до кінця 2021 року.
До теми У Кремлі похвалились, що "Північний потік 2" запрацює через кілька днів
"Фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах", – зазначили у заяві проєкту.Довідка. Наприкінці серпня 2021 року у Німеччині суд виніс рішення про "Північний потік-2". У ньому мовиться, що 50% потужності газопроводу має бути доступно для інших постачальників, а не лише для "Газпрому".
"Північний потік-2": що треба знати
- Російський газопровід йтиме до Німеччини, але обходитиме Україну. Це загрожує нам великими збитками.
- У "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовує газ як зброю проти України, та у такий спосіб підриватиме безпеку.
- Під час зустрічі у Білому домі Джо Байден та Володимир Зеленський підіймали питання газопроводу. Президент США дав "деякі гарантії".
- Він запевнив, що США готові запровадити санкції проти Росії, якщо та порушуватиме правила.