Експерт з енергетики відповів, чи очікувати навесні покращення в енергосистемі

Ворог кілька останніх місяців прицільно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Сподіватися на покращення можна, однак реальність набагато складніша.

Про це в 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він наголосив, що зараз головне завдання українців – це вижити.

До теми Кулеба розповів, як розв'язати проблему ударів Росії по енергосистемі України

Українці сподіваються на покращення у енергетичній системі навесні. З одного боку причиною може стати потепління, а з іншого – отримання Україною нових трансформаторних станцій.

Ситуація в енергетиці: прогноз

Омельченко нині не ризикує говорити про те, що навесні ситуація в енергетиці стане кращою.

Сподіватимемося на це, але я гадаю, що суттєвого поліпшення навесні та влітку не варто очікувати,

— додав експерт.

Багато енергетичних блоків потрібно буде виводити у ремонт. Омельченко зауважив, що це необхідно робити, аби підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про суттєве поліпшення ситуації в енергетиці навесні чи влітку не мовиться, однак ситуація буде кращою, ніж в осінньо-зимовий період, резюмував спікер.

Відключення світла в Україні: коротко