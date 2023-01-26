Експерт з енергетики відповів, чи очікувати навесні покращення в енергосистемі

26 січня 2023, 19:09
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Ворог кілька останніх місяців прицільно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Сподіватися на покращення можна, однак реальність набагато складніша.

Про це в 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він наголосив, що зараз головне завдання українців – це вижити. 

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Українці сподіваються на покращення у енергетичній системі навесні. З одного боку причиною може стати потепління, а з іншого – отримання Україною нових трансформаторних станцій.

Ситуація в енергетиці: прогноз

Омельченко нині не ризикує говорити про те, що навесні ситуація в енергетиці стане кращою.

Сподіватимемося на це, але я гадаю, що суттєвого поліпшення навесні та влітку не варто очікувати,
— додав експерт.

Багато енергетичних блоків потрібно буде виводити у ремонт. Омельченко зауважив, що це необхідно робити, аби підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про суттєве поліпшення ситуації в енергетиці навесні чи влітку не мовиться, однак ситуація буде кращою, ніж в осінньо-зимовий період, резюмував спікер.

Відключення світла в Україні: коротко

  • У більшості областей нашої держави введені погодинні графіки відключення електроенергії.
  • За недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії НКРЕКП уже оштрафувала уже 5 обленерго. В Одесі категорично не погодилися зі штрафом від НКРЕКП – у "ДТЕК Одеські електромережі" заявили, що оскаржуватимуть його в суді.
  • Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.
Автор: Аліна Кулеба