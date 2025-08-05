Російські війська повільно, але продовжують просуватися на Донеччині. Так, нещодавно ворог мав успіх на 3 напрямках.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на північний схід від Красного Лиману (це на північний схід від Покровська), а також у південно-східну частину Лисівки (на південний схід від Покровська), передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни на фронті?

Попри обмежені контратаки українських військових, загальна ситуація навколо Покровська дуже тяжка.

Окупанти захопили Попів Яр, розташований на північний схід від Покровська, а також просунулися біля сусідньої Полтавки.

Де на карті Попів Яр

Де на карті Полтавка

Зазначимо, що на цьому напрямку окупанти зосереджують свої основні зусилля. Вони прагнуть охопити місто та змусити ЗСУ відступити, перерізавши шляхи постачання.

Вперше за час активних боїв росіяни залучили до штурму Покровська жінок.

Непроста обстановка і на Торецькому напрямку. Тут ворог просунувся біля Торецька та Щербинівки.

Де Торецьк на карті

Де Щербинівка на карті

Також противник мав успіх у селі Воскресенка, розташованому на кордоні з Дніпропетровською областю.

Де Воскресенка на карті