Чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця 2024 року

Російські військові продовжують тиснути по усій лінії фронту. Найважча ситуація спостерігається на Донеччині, де у росіян є кілька важливих цілей.

Окупанти можуть інтенсифікувати наступальні дії на тлі виборів у Сполучених Штатів, і до цього потрібно бути готовим. Таку думку у розмові з 24 Каналом розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Ворог продовжить наступ

Лише за жовтень 2024 року російським окупантам вдалося захопити 470 кілометрів української землі. Та, 31 жовтня стало відомо, що росіяни захопили місто Селидове, селище Вишневе та село Зоряне на Донеччині.

Захоплення території України продовжуватиметься. Треба реалістично дивитись на ситуацію. Інтенсифікація наступальних дій росіян у листопаді – грудні пришвидшиться. Вони значно посилять тиск у Донецькій області, відновлять бої на Запоріжжі,

– наголосив Олександр Коваленко.

Росіяни розуміють, що в них з'явиться так зване "вікно можливостей" після 5 листопада, коли у США пройдуть вибори президента. Лише наприкінці січня розпочнеться каденція нового президента, а до того часу у США будуть зайняті формуванням нової адміністрації. Тож до цього часу окупанти намагатимуться захопити якомога більше територій.

Наступ на Покровськ: дивіться на карті

"Росіяни не зважатимуть на втрати особового складу та техніки, лише інтенсифікуватимуть бої. Морально та психологічно ми маємо бути готові до просування. Для росіян оперативно-тактичним простором є Покровськ. У них зараз немає можливості до кінця цього року окупувати Покровськ, але до кінця року вони розпочнуть основну фазу наступу", – пояснив військовий оглядач.

Зауважимо, що місцева влада закликає мешканців Покровська евакуюватися, тому що місто незабаром почнуть частково блокувати для ведення оборони.