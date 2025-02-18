Вирішується доля південної Донеччини, – у ЗСУ розповіли про бої за Покровськ

Покровськ залишається однією із ключових цілей ворога на Сході. Противник усвідомлює, що без захоплення цього міста, він не зможе окупувати південну частину Донеччини.

Покровський напрямок досі один із найгарячіших. На нього припадає понад третина усіх боєзіткнень на фронті, передає 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері "Суспільне. Студія".

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Ворог намагається охопити Покровськ і "видихається"

За словами військового, загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини. Тому він кинув усі сили саме сюди.

Водночас у ворожому війську під Покровськом почали проявлятися очевидні ознаки виснаження. Попри те, що росіяни мають велику перевагу у живій силі, вони "видихаються" і психологічно, і фізично.

На виснаження противника вплинуло те, що українським силам, врешті, вдалося налагодити ефективну оборону на взаємодії піхоти та дронів. Окупанти зіткнулися з опором, на який не сподівалися.

Трегубов каже, що подолати супротив українців росіяни намагаються, викидаючи перед собою велику кількість вибухівки, КАБів.

До слова, ворог намагається оточити українські підрозділи, які опинилися у "мішку" поблизу Дачного та Улаклів.