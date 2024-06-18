Кидають все, що тільки можливо: офіцер розповів про дії росіян на Покровському напрямку

Ворог активізує свої наступальні зусилля на Покровському напрямку. Саме на цю ділянку фронту припадає половина з усіх штурмових дій, а концентрація сил доволі велика.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, додавши, що попри велику інтенсивність, українські військові не дають противнику розвинути успіх. Лінія оборони тримається.

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"Сюди ворог кидає все, що тільки можливо: техніку, озброєння, застосування КАБів. Він постійно маневрує, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні, зосередитись на ньому й так розвивати успіх", – додав військовий.

Що відбувається на Покровському напрямку

Попри значну інтенсивність, українські підрозділи втримують лінію фронту та відбивають атаки. Це можливо завдяки великим зусиллям, мужності та майстерності наших воїнів. Тому на цій ділянці окупанти зазнають великих втрат у живій силі й техніці.

На щастя, Україна зараз не відчуває настільки сильного "снарядного голоду", як це було після окупації Авдіївки. Наші захисники мають чим працювати та завдають ворогу ураження. У достатній кількості є безпілотники, але варто розуміти, що вони є розхідним матеріалом, тому потреба у них ніколи не зникне.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Наші FPV-дрони, наземні дрони та інші літальні апарати дозволяють літати в тилу ворога, бити більш прицільно, адже пілот бачить, куди направляє свій апарат. У цьому сенсі ми маємо чим відбиватися, а іноді й проводити штурмові дії", – зауважив офіцер.

Попри те, що ворог переважає у живій силі та кількості боєприпасів, українські військовослужбовці навчилися точно вражати цілі, використовуючи меншу кількість боєприпасів. Це справжня майстерність, про яку вже говорять у світі.

Військові 59 ОМБр імені Якова Гандзюка, які працюють з ударними безпілотниками, мають певні потреби для того, щоб ефективно знищувати ворога на фронті. Тож громадська організація "Українські мурахи” проводить для них збір. Ви можете до нього долучитися!

Ситуація на Сході: актуальні новини

На Бахмутському напрямку ситуація залишається стабільно важкою. Завдяки влучній роботі операторів дронів ворог був змушений відтягнути артилерію у свій тил. Проте окупанти далі бомбардують авіацією, скидають КАБи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що свої основні сили ворог зосередив на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там є найбільша кількість штурмових підрозділів Росії зі складу восьми ударних бригад. Жорсткі боєзіткнення на цих ділянках фронту тривають упродовж кількох місяців.

Росіяни намагаються вийти до важливої траси Покровськ – Костянтинівка. Вони хочуть пройти Часів Яр, щоб мати змогу оточити наше угруповання. На хід боїв серйозно впливає активне використання ворогом КАБів. Вони руйнують всі позиції Збройних Сил, навіть ті, що на висотах.

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