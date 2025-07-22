ЗСУ дуже заважають росіянам, – полковник запасу сказав, звідки може бути загроза для Покровська

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Там є ділянка фронту, на яку потрібно звернути увагу.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росія однозначно хоче захопити Покровськ. У них й досі стоїть завдання повністю окупувати Донецьку область.

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Яка ситуація біля Покровська?

Як наголосив Світан, Сили оборони сильно заважають ворогу. Окупанти вже намагалися перерізати логістику на Покровськ через захід. Але українські захисники не дали їм цього зробити. Ймовірно, зараз ворог хоче обійти покровсько-мирноградську агломерацію в напрямку Добропілля.

Рух з північного сходу від Мирнограда є доволі небезпечним. Потрібно звернути на це увагу і не дати можливості росіянам перерізати трасу з Добропілля на Покровськ. Інакше буде складніше з логістикою. Думаю, що найближчим часу будуть наші відповідні рішення,

– зазначив Світан.

Також нещодавно кілька диверсійно-розвідувальних груп ворога проникли до Покровська. В ніч на 22 липня повідомляли, що ліквідація цих ДРГ ще триває.

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Додамо, станом на 22 липня Росія втратила понад 1 мільйон 44 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11038 російських танків, 23035 бойових броньованих машин, 30680 артилерійських систем тощо.