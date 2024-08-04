Ресурси не безлімітні: на якому напрямку Росія може сконцентрувати основні зусилля

Останні тижні ворог активно діє на декількох напрямках фронту. Зокрема в Часовому Яру, а також поблизу Торецька та Покровська. Імовірно росіяни можуть зосередити сили на певній одній ділянці.

Про це 24 Каналу розповів Денис Попович, зазначивши, що є декілька можливих сценаріїв дії противника на лінії фронту. Раніше повідомлялось, що окупанти на Покровському напрямку наближаються до важливого логістичного шляху ВСУ.

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"Заворушились" декілька напрямків

Один з напрямків, де росіяни намагаються атакувати – Часів Яр. Імовірно вони перетнули канал Сіверський Донець – Донбас на північ від міста.

Це тривожно, особливо, якщо ворог там закріпиться. Тоді йому вдасться просунутись з півночі від Часового Яру, і він спробує охопити це місто,

– припустив військовий оглядач.

Також росіяни зосередили свої сили поблизу Торецька. Їхні диверсійно-розвідувальні групи вже діють на околицях міста і намагаються, за його словами, заходити безпосередньо в сам Торецьк.

Дуже серйозна ситуація склалась на Покровському напрямку. Противник здійснює спроби просуватись на кількох ділянках цього напрямку.

Ворог, зокрема, хоче перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка, яка є дуже важливою з огляду логістики,

– зауважив він.

Крім того, росіяни намагаються атакувати на Півдні. Водночас "заворушилися" Куп'янський та Вугледарський напрямки, де вони проводять атакувальні дії.

Доволі тривожним є Курахівський напрямок. Там окупанти прагнуть прорватися між водосховищами.

Проте, на думку військового оглядача, все ж таки росіяни будуть концентруватися переважно на Покровському напрямку, а точніше – на Східній дузі, починаючи від Часового Яру і закінчуючи Покровським напрямком.

Оскільки їхні ресурси не безлімітні, вони їх перекидають саме на цей напрямок. Тому очевидно на цій ділянці фронту буде зосереджений фокус зусиль ворога в найближчому майбутньому,

– зауважив Денис Попович.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку росіяни вже просунулись неподалік від Гродівки, яка зараз перебуває під контролем українських сил.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті