Найголовніша битва цьогоріч буде за Торецьк: військовий оглядач припустив задум Росії

Росіяни продовжують тиснути на Донеччині. Ворог просунувся останнім часом на Покровському напрямку і в районі Часового Яру. Водночас піковий момент наступу росіян ще попереду.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що кульмінаційною точкою наступу росіян стануть бої за Торецьк. Загалом наступ на Покровському напрямку – це елемент більш глобального задуму росіян.

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Впливатиме на подальші наступальні дії

Цей напрямок, на його думку, правильніше було б назвати Торецько-Покровським, тому що для ворога пріоритетним зараз є не стільки вихід на Покровськ, скільки повна окупація Торецької агломерації разом з містом Торецьк.

В межах цього задуму виконання ворогом бойових завдань і на Покровському напрямку, а саме – вихід на лівий берег річки Вовчої, просування по трасі 0511 в напрямку на Покровськ, і пріоритет – перерізання логістичної артерії 0504 від Покровська до Костянтинівки та Часового Яру.

Сам Торецька агломерація у цьому всьому є елементом, який впливатиме також на подальші наступальні дії на Костянтинівку на Краматорському напрямку. Часів Яр також відіграє у цьому свою роль,

– наголосив військовий оглядач.

Ситуація на цьому напрямку важка ще й тому, що ворог сконцентрував там дві групи військ:

групу військ "Південь", зона відповідальності якої була Донецька область з самого початку вторгнення в Україну;

група військ "Центр" – це Лиманський напрямок (Луганщина – Харківщина), але з жовтня 2023 року її найбільш боєздатні підрозділи перебувають в зоні Покровського напрямку.

"Росіяни сконцентрували тут дві групи військ – декілька загальновійськових армій та навіть танкові дивізії для виконання цих завдань. Однак найголовніша битва буде відбуватися в 2024 році саме за Торецьк", – впевнений Олександр Коваленко.

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Що відбувається на Торецько-Покровському напрямку: дивіться на карті