Росіяни видихнулись: як змінився характер бойових дій на Донбасі та Курщині

У Росії заявили, що окупаційні війська нібито захопили 75% Запорізької та Херсонської областей, а в так званій "лнр" їм залишається лише 1% території. Насправді це лише намагання ворога показати "успіхи".

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Луганська область справді майже повністю окупована. Втім на Донеччині ситуація зовсім інша, ніж розповідають загарбники.

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Покровський напрямок вдалося стабілізувати

Зараз під Покровськом ситуація стабільна, ворогу не вдається зайти в місто. Найважчі бої йдуть по флангах, але українські військові відбивають атаки росіян, просування окупантів там уже немає.

Можна виокремити кілька причин, чому ситуація стабілізувалася. Перша – росіяни видихнулись, у них вже немає такого бойового духу, такої великої кількості. У зведення Генерального штабу ми бачимо, що влітку було 200 бойових зіткнень за добу, а зараз максимум 100 – 120,

– розповів Павло Нарожний.

Темп наступу росіян сильно впав. Також зменшилось використання авіації. Свою роль могло зіграти призначення нового командувача на цій ділянці фронту. Михайло Драпатий – молодий генерал, але водночас дуже розумний та авторитетний.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Що відбувається на Курщині

Росіяни заявили, що повернули майже всю частину Курської області, на яку зайшли ЗСУ. Насправді, коли почалася операція на території Росії, Україна зайшла дуже глибоко в тил ворога. Тоді вдалося взяти у полон велику кількість росіян, які просто втратили зв'язок зі своїми підрозділами.

Після того, як ворог перекинув туди боєздатні підрозділи, наші війська відступили. Але не тому, що ворог сильно тиснув, а тому, що були зручніші позиції для оборони, найперше географічні,

– підкреслив військовий експерт.

ЗСУ відступили так, щоб використати місцевість, на якій вони воюють. Вони заставляють росіян форсувати невеликі річки, проходити через поля, а під час цих просувань їх знищують.

Тому ситуація в Курській області наразі стабільна. Там ворог проводить величезну кількість атак, скидає приблизно 30 – 40% всіх керованих авіаційних бомб, але українські підрозділи продовжують тримати оборону.