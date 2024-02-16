Що буде, якщо Трамп зірве допомогу Україні: глава Міноборони Швеції зробив важливу заяву

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що незалежно від результатів виборів у листопаді, Європа має зробити для України більше. Він переконаний в тому, що уроки, які вони зараз отримують з поля бою в Україні, збільшуються в обсягах.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон розповів 24 Каналу, що під час візиту у США він звертався до конгресменів і сенаторів. Він пояснював, чому так важливо, щоб і Європа продовжувала надавати підтримку Україні, і щоб США також це робили.

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Європа отримує від України уроки

Поль Джонсон переконаний, що підтримка України не має залежати від виборів у США в листопаді. Він додає, що Європа має продовжувати допомогу, але й переконатися, що у них є оборонна промислова база не тільки для мирного, але й для воєнного часу.

На думку Джонсона, Європа зараз отримує дуже цінні уроки з поля бою в Україні.

Ми не стикалися з таким раніше в Європі з часів Другої світової війни,

– наголошує він.

Життєво важливо, аби Україна виграла цю війну

Міністр оборони Швеції вважає, що вони також повинні збільшувати власні інвестиції, адже це позитивно впливатиме на трансатлантичні відносини. У грудні відбувся візит Поля Джонсона до США, де він зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та обмінявся з ним думками.

Також Джонсон провів багато часу на Капітолійському пагорбі, звертаючись до американських конгресменів і сенаторів. Він пояснював їм важливість підтримки України з боку Європи та США.

Я казав, що нам буде набагато складніше, якщо Росії щаститиме на полі бою і що для нас і для нашої безпеки життєво важливо, аби Україна виграла цю війну,

– додає Джонсон.

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