"Поламали нам усю логістику": міністри Росії вже бідкаються на санкції

Потужні санкції проти Росії продовжують повільно, але невпинно тиснути на державу-терористку. Деякі міністри вже навіть не стримуються від того, щоб казати правду.

Зокрема, із заявою виступив міністр транспорту Росії Віталій Савельєв, повідомляє 24 канал, посилаючись на росЗМІ. Глава Мінтрансу поскаржився, що західні санкції вже поламали всю логістику його країні.

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Як саме хочуть виправляти наслідки від "незначних санкцій"

Міністр країни-убивці здійснив візит до Астраханської області Росії. Саме там він і визнав, що санкції країн Заходу, накладені через повномасштабний напад на Україну, починають серйозно діяти з негативними наслідками, зокрема і для логістики.

Ті санкції, які наклали сьогодні на Росію, практично поламали всю логістику у нашій країні. Ми змушені шукати нові логістичні коридори,

– побідкався Савельєв.

Він відзначив, що відтепер росіяни змушені шукати вихід із ситуації, що склалася. За словами міністра, уже розглядають альтернативні торгові шляхи. Наприклад, мовиться про міжнародний транспортний коридор Північ-Південь (INSTC).

Це маршрут, що з'єднує Індію з країнами Центральної Азії, Росією і Європою через Іран. Зауважимо, що він пролягає у Каспійському напрямку. Там є три порти:

Махачкала;

Астрахань;

Оля.

Раніше цей же міністр Росії публічно визнав крадіжку іноземних літаків . Він прямо казав, що його держава вкрала літаки, які належать іншим країнам. Також зазначав, що у Росії вирішили, що "робитимуть усе самі", а літатимуть ці борти лише у дружні агресору країни.

"У зв'язку з тим, що ми розглядаємо цей напрямок, безумовно, це не тільки порти, а й підходи до портів, мости та дороги. У нас не повинно бути вузьких місць, які б не дозволили нам перебудуватися", – почав пояснювати міністр нові варіанти, до яких змусили західні санкції.

Посилення санкцій проти Росії: останні новини

Світ продовжує тиснути на Москву, посилюючи санкції за розпочату криваву війну в Україні – у самісінькому центрі Європи. Чимало країн підтримують Україну у героїчному протистоянні, висловлюючи й у такий спосіб власну підтримку.

Зокрема, Канада ввела чергові антиросійські санкції. Обмеження стосуються російських олігархів, а також імпорту та експорту товарів розкоші.

Велика Британія ж вводить нові санкції проти російських авіакомпаній. Тепер певні компанії не мають можливості продавати свої слоти в аеропортах британської держави.

Також ЄС мобілізує 300 мільярдів євро, щоб відмовитись від російських енергоносіїв. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пакет заходів, який допоможе заощадити більше енергії, прискорити відмову від російського газу та розпочати інвестиції в новому масштабі.

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін висловила думку, що Путін і далі вбиває економіку Росії, думаючи, що країни почнуть скасовувати обмеження через невигоду. Разом із тим, вона констатувала, що санкції працюють, а їхній вплив не є одномоментним.

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