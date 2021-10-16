Polexit – це фейк, – прем'єр Польщі Моравецький

16 жовтня 2021 , 09:18
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Джерело:

Укрінформ

Матеуш Моравецький заявив, що Polexit – фейк, який вигадала опозиція. Чинне керівництво Польщі ніколи не обговорювало ймовірний вихід країни з ЄС.

Під час дискусії в Сеймі заявив глава польського уряду Моравецький заявив, що таким способом опозиція Польщі намагається боротися з владою. Тим часом провладна коаліція ніколи не ставила на порядок денний питання виходу Польщі з ЄС.

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Polexit – це фейкньюс, звичайнісінька брехня,
– наголосив Моравецький.

Політик зважив, що мовиться про "велику брехню Дональда Туска". За словами Моравецького, опозиційна “Громадянська платформа” не має програми дій. Саме тому вона придумує демонів, а потім намагається з ними боротися. 

Моравецький також наголосив: опозиція хоче, щоб Польща покірно стояла у кутку та погоджувалася на все, що кажуть у ЄС. 

Рішення Польщі загрожують "зруйнувати" Євросоюз

  • Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова тим часом заявила, що рішення Конституційного суду Польщі щодо пріоритету національного законодавства над європейським викликає занепокоєння. 
  • Такі дії країни становлять загрозу для Польщі
  • За словами Юрової, "якщо ми не відстоюватимемо в ЄС принцип, що однакові правила дотримуються однаково скрізь у Європі, вся Європа почне руйнуватися".
Зауважте! У Польщі 10 жовтня відбулася масштабна акція "Залишаюся в ЄС". Участь у ній взяли близько 100 тисяч поляків.
Автор: Мар'яна Бекало