На Поліссі ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Таким чином вони намагаються утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь.
Про це 19 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, зазначивши, що противник не здійснює активних наступальних дій, повідомляє 24 канал.
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Поліський напрямок: як поводиться ворог
За даними Генштабу, ворог зосередив зусилля на утриманні раніше захоплених рубежів на річці Ірпінь.
Причому, окупанти тимчасово зупинили будь-які наступальні дії.
Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил,
– йдеться у зведенні.
До того ж одним із пріоритетних завдань противника залишається налагодження логістичного забезпечення. Відтак значних просувань за минулу добу не спостерігається.
Паралельно Генштаб зазначив, що рашисти не досягли успіху на Слобожанському напрямку.
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