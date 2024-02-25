Політ Путіна на винищувачі: ексспівробітник КДБ сказав, чи справжній диктатор був у літаку

У Росії вирішили похизуватися "новою" військовою технікою, яка насправді перероблена стара. Зокрема, днями Владімір Путін був на Казанському авіазаводі, де пів години "літав" на винищувачі Ту-160М.

Однак, це міг бути не російський диктатор, а його двійник. Про що у розмові з 24 Каналом відзначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Дивіться також В Ту-160М насправді був не Путін: розмова зі Світаном про двійників, F-16 та мобілізацію

Російська пропаганда діє

Сергій Жирнов переконаний, що участь у льотному перформансі брав саме двійник кремлівського диктатора. Про це свідчать кадри пропагандистів.

"Нам показали лише частину відеоряду, а не суцільну зйомку. Неможливо достеменно знати, хто саме сів на борт. Внутрішня камера, яка показувала все під час польоту, – тут можна дійсно посадити двійника, тому що якість камери погана. Треба, щоб більш-менш був схожий на Путіна", – пояснив він.

Але важливо, що цим Путін відтворює 2000 рік, коли він теж літав на винищувачі до Чечні, нагадав ексспівробітник КДБ. Тоді він починав свою кар'єру і це ще якимось чином діяло на так званий електорат.

"Головне інше – він каже, що у нас нові, сучасні літаки стають на озброєння. Але Ту – це проєкт 70-річної давнини і він вкрадений французький, який на колінах потім у союзі переробили. Путін демонструє, що є старі літаки, а народ цього не розуміє", – додав Жирнов.

Зазначимо, раніше експерт з авіації вже наголошував, що представлені "нові" літаки – модифікація старорадняських. Через санкції у росіян наразі проблеми з деталями.

Путіна висміяли за його "політ": що кажуть