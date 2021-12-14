"Політична розправа": адвокати Януковича вважають, що Верховний Суд поспішив

Верховний Суд підтвердив вирок Віктору Януковичу про держзраду. Адвокати експрезидента впевнені, що юстиція поспішила з рішенням.

Відповідне рішення ухвалили, щоб нібито не допустити його участі у процесі. Про це заявив Віталій Сердюк – адвокат Януковича.

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Він ствердив, що Верховний Суд нібито цілеспрямовано поспішав винести Януковичу вирок, тому що він не чекав на відповідь міністерства закордонних справ Росії.

Адвокат заявив про політичну розправу над Януковичем

Сердюк заявив, що була позитивна відповідь від Росії, тому організація відеозв'язку – цілком можлива. Відтак, як стверджує адвокат, Верховний Суд не використав можливості забезпечення права учасника судового процесу на захист.

Правильніше сказати, він його порушив. Це – ще один аргумент на користь незаконності всього судового процесу та на підтвердження політичної розправи над Віктором Януковичем,

– сказав Сердюк.

Раніше він також повідомив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду.

Вирок Януковичу за державну зраду: що відомо

Віктора Януковича за державну зраду засудили у січні 2019 року до 13 років ув'язнення.

Кілька разів його захисники подавали апеляції на відповідне рішення. Останнє звернення надіслали до Верховного Суду.

Однак апеляцію залишили без задоволення, а вирок – без змін.

Експрезидент заявив, що його адвокати не можуть забезпечити його права на захист і відкликав їх.

Водночас Верховний Суд відмову від адвокатів не прийняв.

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