Впевнено штовхає Росію до смути, – Яковенко пояснив політичні дії Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" протягом кількох місяців впевнено вибудовує собі політичний рейтинг. Він критикує все військово-політичне керівництво Росії та пропонує себе, хоч непрямо, як "гідну" заміну Владіміру Путіну.

Євгєній Пригожин виводить залишки "Вагнера" з Бахмута. Ще влітку минулого року його ПВК налічувала близько 50 тисяч живої сили. Станом на зараз у Пригожина залишився мізер бійців. Однак без грошей та влади він не залишиться. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Поштовх Росії до смути

Останніми днями "кухар Путіна" їздить у так звані політичні поїздки російськими містами. Усюди він розповідає про те, як необхідно облаштовувати Росію, перетворити її ледь не на військовий табір за прикладом Південної Кореї. Крім того, наголошує на тому, що війна триватиме довго.

Доволі спокусливо звучать його розповіді: апеляції до Сталіна, розстрілів, репресій і так далі. Думаю, якійсь частині російського населення це подобається. Тобто він готується до виборів і дуже впевнено штовхає Росію до смути,

– зазначив Ігор Яковенко.

Пригожин для цього робить дуже багато. Вже декілька місяців він "атакує" міноборони Росії. Він – людина, яка має певний вплив на суспільство, публічно називає Владіміра Путіна "дєдушкою-муд*ком". Нецензурно висловлюється проти Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова.

Іншу людину за такий суттєвий підрив авторитету міністерства оборони Росії давно уже б посадили.

"Він насправді "веде вогонь" по штабах, називає ПВК "Вагнера" другим фронтом, який відкрив проти Росії. У своїх цих "маніфестах" він клеймить і Росію, і російське керівництво. Це і є штовханням країни до смути", – пояснив політик.

Хоч і для України та світу загалом робота Пригожина є корисною. Однак робить він її лише у власних цілях.

Амбіції Пригожина – немаленькі

Євгєній Пригожин є одним із тих росіян, які добре розуміють, що країна-агресорка програє війну. В умовах програшу врятуватись та здобути якісь преференції "кухар Путіна" зможе лиш у випадку настання тієї смути.

У війні "всіх проти всіх", яку ж сам почав, Пригожин розраховує отримати якийсь шматок територій. Можливо, стати президентом якоїсь нової країни, яка утвориться на уламках Російської імперії,

– зазначив Яковенко.

Однак станом на сьогодні в Росії створили уже близько 40 ПВК, зокрема 3 з них належать "Газпрому". Усі намагатимуться будь-яким способом прибрати собі до рук якісь сировинні регіони.

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