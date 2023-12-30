Три великі переломи у 2024 році: політтехнолог зробив прогноз
Немає сумнівів, що 2024 рік буде для України не менш важким і не менш важливим, аніж рік 2023-й. Втім, існує слабка надія, що саме у 2024 році режим Владіміра Путіна може похитнутися.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що у 2024 році буде декілька важливих подій, які можуть вплинути на війну в Україні.
Дивіться також Не треба брехати суспільству․ Інтерв'ю з Чмутом про проблеми та підсумки 2023 року
Три переломні моменти
Згідно з оцінкою політтехнолога, всі ключові події прийдешнього року відбудуться у трикутнику Україна – Росія – США.
По-перше, Залужний сказав, що війна у 2024 році буде зовсім іншою і що рішення – знайдені. По-друге, (у 2024 році – 24 Канал) щось велике трісне у Росії… І по-третє, нас ще здивують вибори у США,
– спрогнозував політтехнолог.
Втручання у вибори – це один з інструментів Росії для впливу на світову політику. Тому немає сумніву, що люди Путіна намагатимуться сприяти вигідному для диктатора результату виборів у Сполучених Штатах.
Він працює над тим, щоб привести до влади на Заході того, з ким він зможе "розділити світ",
– зазначив Шейтельман.
Втім, на думку політтехнолога, вибори у США здатні змінити позицію Вашингтона щодо російсько-української війни десь на 20 – 25%, а не перевернути її докорінно, як багато хто припускає.
Путін може почати полювати на своїх
Найбільш обговорювана подія кінця 2023 року в Росії – скандал із "голою вечіркою" Насті Івлєєвой. У ньому взяла участь велика кількість відданих Кремлю зірок: від Філіпа Кіркорова до Ксєнії Собчак. Однак існують підстави вважати, що від утисків російських "зірок" Путін може перейти до утисків російських фінансово-політичних еліт.
Як виявилося, у цього заходу був спонсор – компанія МТС. І серед учасників вечірки був віцепрезидент цієї компанії, тому не виключено, що і російського мобільного оператора також "закенселять".
І, якщо МТС позбавлять прав та державних контрактів, це може серйозно вплинути на баланс відносин між Путіним та російськими олігархами. Річ у тім, що власник МТС – мільярдер Владімір Євтушенков, проти якого вже відкривали кримінальне провадження в так званій "справі Башнєфті". Тоді олігарху, який завжди демонстрував лояльність до Кремля, довелося посидіти під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі.
Не виключено, що в майбутньому Путін почне "добиратися" й до політичної еліти. І такі дії диктатора можуть дати слабку надію на те, що російські олігархи почнуть активніше протидіяти очільнику Кремля.
Як ми пам'ятаємо, усі еліти, зазвичай, довго терплять (репресії – 24 Канал). Ми сподівалися, що всі ці Дерипаски та Абрамовичі ще минулого року "щось зроблять", але не вийшло, злякалися,
– констатував Шейтельман.
Втім, заколот Пригожина показав, що для того, щоб Путін втік із Москви, достатньо усього кількох тисяч воєнізованих росіян. Тепер стало зрозуміло, що у випадку нового заколоту, Путіна зі зброєю в руках ніхто не захищатиме.
Останні повідомлення з США та Росії
- В Сполучених Штатах вже другий поспіль штат ухвалив рішення про недопущення Дональда Трампа до президентських виборів. Причина – поправка до Конституції, відповідно до якої на державну службу не допускають громадян, що причетні до повстання проти США. Тепер експрезидент муситиме оскаржувати ці рішення штатів Колорадо та Мен.
- Водночас Росія, обстрілявши 29 грудня Україну з понад 150 ракета та дронів, не оминула нагоди для того, щоб пригрозити Заходу. Своєю ціллю, як і кількома місяцями раніше, Путін обрав Польщу, в яку цього разу на 40 кілометрів залетіла ракета. Щоправда, після цього вона розвернулася й полетіла в бік України.
- Також оглядачі підрахували, що під час останньої масованої атаки на Україну Росія протягом кількох годин витратила понад 1,2 мільярда доларів. На ці гроші агресор міг би суттєво покращити життя своїх громадян, але натомість він вирішив вбити десятки українців та українок.