Це треба зробити і з Меркель, вона винна у війні, – політолог про зміну позицію Штайнмаєра

Політика колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель призвела до війни в Україні. Сьогодні вона навіть не картає себе за усі помилки, які зробила.

Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, жорстка позиція України та відчайдушна протидія окупантам змусили покаятися президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Спершу Київ відмовлявся з ним зустрітися, а згодом вони перезапустили відносини.

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Україна змушує європейських політиків змінюватися

Таку ж саму річ потрібно зробити із Ангелою Меркель. Однак різниця в тому, що вона взагалі не кається за свою політику.

Це справжня політична проституція. Вона винувата у війні. 16 років її політики… Вона винувата в тому, що сталося в Грузії. І винувата у війні в Україні, яка почалася ще в 2014 році. І її навіть не гризе совість, – зазначив Юнус.

Саме позиція України змусила багатьох європейських політиків змінитися принаймні в публічному просторі. Утім, Юнусу дуже не подобається, що Захід часто розповідає про права людини, свободу слова, але так повільно вмикався в боротьбу проти Росії.

Попри це, упродовж 9 місяців Захід таки увімкнувся. Зараз можна почути все жорсткіші заяви проти Росії, військова допомога продовжується. Вже навіть йдуть поступові кроки до визнання Росії країною-спонсором тероризму.

В будь-якому випадку до 24 лютого вони нічого жорсткого не робили. Хоча б мали почати все після Грузії у 2008 році. З 2008-го по 2014-ий вони нічого не робили. З 2014 року пішли певні санкції, але виявилося, що насправді вони взагалі нічого не робили,

– наголосив Юнус.

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