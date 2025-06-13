Про це американський аналітик, ексконсультант ЦРУ та колишній професор Військового коледжу армії США Стівен Бланк розповів 24 Каналу.

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Чого не розуміє Дональд Трамп

Аналітик згадав про зауваження The Wall Street Journal про те, що Дональд Трамп – єдина людина на планеті, яка досі не зрозуміла, чого насправді хоче Владімір Путін в Україні. За його словами, хоча Путін роками чітко й відкрито говорить про свої цілі, нинішня адміністрація поводиться так, ніби їй ще треба "дати два тижні" на подумати.

Бланк наголосив, що стратегія адміністрації Трампа – це набір імпульсивних рішень, емоцій, нарцисизму й кількох поганих ідей – там немає реального розуміння європейської безпеки.

Це (Дональд Трамп – 24 Канал) ідеальний приклад президента, який сам не знає, чого хоче, і не має жодного уявлення про те, як досягти своїх цілей. У нього немає розуміння, і, схоже, навіть бажання зрозуміти – що таке європейська безпека. І вже тим паче – що таке Володимир Путін і Росія,

– заявив американець.

Він підкреслив, що для захисту Європи потрібно створити єдину систему командування та управління – спільне європейське командування, а не німецьке, французьке чи британське окремо. "На сьогодні такої структури за межами НАТО просто не існує. І якщо прибрати США з НАТО – ця структура просто розвалиться", – наголосив Бланк.

За його словами, позитивні результати в обороні Європи не з'являються за помахом руки – це все має відбуватися системно й виважено. "А це – повна протилежність стилю адміністрації Трампа. Там усе базується на імпульсі, емоціях і видовищі. Але не на змісті та не на стратегії", – підкреслив аналітик.