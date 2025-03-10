У Кремлі дуже здивовані, як швидко усе розгортається на їхню користь, – Кулеба про Трампа

Росія дивується політиці та висловлюванням Трампа щодо України. Хоча наразі усе розгортається на користь Кремля, Штати у будь-який момент можуть розвернутися до нього спиною.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст Сергія Стерненка "Нарозкрут" за участі ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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Росія та США перебувають в одній парадигмі

Те, як наразі розгорнулися відносини між Україною, США та Росією, навіть не входило у плани Кремля.

У Росії наскільки мені відомо з різних з різних джерел самі дуже сильно здивовані, як все швидко розгортається на їхню користь. Це не входило навіть в їхні розрахунки. Тобто вони розуміли, що у них там є якісь важелі, що є спільні елементи, але і вони шоковані, з якою швидкістю це все розкручується,

– сказав Кулеба.

Але, за його словами, це не означає, що тактично Трамп у певний момент не розвернеться проти Путіна. Це може статися тоді, коли американський президент відчує, що глава Кремля стає перешкодою до його тріумфу.

Водночас наразі Росія та США перебувають в одній парадигмі.

"Путін це розуміє і грає в довгу для того, щоб підсолоджувати життя Трампа. Дивіться, він там хвалить його, вони грають в конструктив, але при цьому продовжує наступи і обстріли. І ця гра з Трампом працює, але навіть якщо цей конфлікт настане, то це буде лише тактичний конфлікт, тому що фундаментально ця адміністрація Трампа і незмінна адміністрація Путіна перебувають в одній парадигмі", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що ексглава МЗС України також зауважив, що Трамп – це не тимчасове явище. Воно не пройде через 4 роки, коли той покине пост президента. А тому світові варто навчитися виживати після таких змін у Штатах.