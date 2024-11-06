Чи піде Трамп на поступки Путіну: республіканець чесно розповів про політику США щодо України

Дональд Трамп під час виборчої кампанії зробив багато гучних заяв щодо нашої країни. Він обіцяв закінчити війну за 24 години та говорив про те, що Володимир Зеленський після візиту до США привозить в Україну десятки мільярдів доларів. Однак ці його слова були виборчою риторикою.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що зараз потрібно стежити за тим, що буде говорити Трамп після перемоги на виборах. Водночас ставши хазяїном Білого дому, Трамп може припинити підтримку України і тиснути на неї, щоб досягти перемир'я з Росією.

Важливо Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Це був комплімент Зеленському

Дональду Трампу під час виборчої кампанії було потрібно схилити на свій бік виборців, які на той момент не визначились, за кого будуть голосувати, а це 15 мільйонів американців. Для них внутрішні проблеми США були важливіші за зовнішні.

Вони вимагали, за словами громадського діяча, щоб гроші американських платників податків йшли на боротьбу зі злочинністю, зниження цін на товари першої потреби, на припинення хвилі міграції, а не на війну в Україні чи Ізраїлі. Однак час від часу Трамп говорив певні речі, які він і буде здійснювати, посівши крісло президента.

Коли він говорив, що Володимир Зеленський виїжджає зі США з грошима, це був комплімент президенту України. Тому що Трамп сам бізнесмен, він любить гроші і тих, хто вміє їх добувати. Таким він вважає Зеленського,

– пояснив Пінкус.

Під час зустрічі з президентом України Трамп сказав, що він вперше дізнався правду про війну в Україні саме від Зеленського. Також президент США наголосив, якщо буде угода щодо війни в Україні, вона ніколи не торкнеться її національних інтересів.

Традиція американської політики

Крім того, радник Трампа – Майкл Помпео – опублікував план перемоги України, в якому зазначив, що необхідно Києву для того, щоб завдати поразки Росії: зброя наступального характеру, ленд-ліз, план Маршала (допомога для відновлення України після війни – 24 Канал). Помпео, на думку громадського діяча, не міг опублікувати цей план без узгодження з Трампом.

Водночас Дональд Трамп дозволяв Джею Ді Венсу ображати Україну, і кандидат у віцепрезиденти робив доволі жорсткі заяви. Однак це було потрібно для того, щоб показати виборцям, що Трамп грає роль "хорошого поліцейського", а Джей Ді Венс – "поганого поліцейського". Це традиція американської політики,

– зауважив Борис Пінкус.

Попри всі заяви Трампа, він не може сьогодні піти на поступки Путіну, тому що це означатиме поразку США.

Це дасть "зелене світло" Китаю, який може розпочати дії проти Тайваню, та Ірану, що загрожує Ізраїлю. Тому це не в інтересах США,

– підкреслив він.

Зазначимо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив три імовірні кроки Трампа щодо України: Київ продовжить отримувати військову допомогу, як і раніше; новообраний президент США може надати Україні більше підтримки, зокрема, дозволивши завдавати ударів вглиб Росії; нашу країну можуть схилити до переговорів з Росією на невигідних умовах.