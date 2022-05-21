У політиці немає своїх і чужих, – Зеленський про свою команду на початку кар'єри та зараз

Зеленський каже, що в політиці немає своїх або чужих. Політика змінює людей, і треба просто бігти далі.

Команда Зеленського протягом 3 років його президентства дуже змінилася. З ним залишилось небагато тих людей, які прийшли працювати на самому початку політичної кар'єри президента. Чому так відбувається, лідер країни розповів в інтерв'ю 21 травня, повідомляє 24 канал.

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Політика змінює людей. Я не дуже хочу вживати це слово "кумівство", але в політиці немає дуже своїх і дуже чужих. Політика змінює ситуацію і треба бігти. Війна також змінила ситуацію. Не всі побігли далі,

– зазначив Зеленський.

Президент виділив кілька чинників, що вплинули на його оточення. Це – політика, війна, цінності та час.

Час змінює людей. Вони змінюються і залишають тебе,

– сказав президент.