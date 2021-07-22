Конгрес буде на канікулах: чому Байден запросив Зеленського в США саме 30 серпня

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського 30 серпня до Вашингтона. На думку політологів, цю дату обрали не просто так.

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що така дата немає стосунку до України. Це пов'язано із розбіжностями Байдена та Конгресу.

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Це внутрішньоамериканські гри. В цей час Конгрес буде на канікулах. Позицію Байдена з українського питання в Конгресі США критикують все сильніше, навіть його рідні демократи,

– сказав політолог.

Тому, за словами Фесенка, у Байдена не хочуть, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувався на тлі суперечностей з Конгресом щодо українського питання. Політолог додав, що для української дипломатії це буде черговим викликом.

Про які розбіжності з Конгресом мовиться

США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2", якою фактично дозволили завершити будівництво.

У Конгресі США перед оприлюдненням угоди виступили рішуче проти. Наголосили, що Штати повинні відкинути будь-які угоди, що не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України.

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