Ніхто з них не хоче такої війни, як в Україні: політолог проаналізував позиції Байдена і Трампа

Якщо Трамп стане президентом, то він не піде на ультиматуми росіян щодо війни в Україні. Але все одно з його позицією потрібно працювати.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що жодному з можливих майбутніх президентів США не потрібна така повномасштабна війна.

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Ставлення Байдена та Трампа до війни в Україні

Як наголосив Чаленко, зараз Трампу значно легше в статусі кандидата надсилати сигнали, що він нібито має нетрадиційні методи завершення війни.

Ніхто з президентів США не хоче мати в своєму "багажі" таку повномасштабну війну. Зараз Трамп фактично стимулює нинішню адміністрацію Байдена, що "давайте завершуйте все в каденції Байдена", щоб потім, коли Трамп стане президентом, ця тема не підіймалася,

– сказав Чаленко.

Зрозуміло, що такого не буде. Адже Росія не налаштована на реальне завершення війни. Їм потрібна капітуляція України. В цьому контексті важливо, що Трамп таки сказав, що умови Путіна є неприпустимими. Очевидно, що він не піде на вимоги російського диктатора. Але загалом з його позицією потрібно працювати.

Також для України було б добре, якби чинний президент Байден нарешті відійшов від різних червоних ліній та обмежень. До прикладу, Україна вже має дозвіл на удари по Росії західною зброєю, але не на всю глибину. Якби цю заборону зняло, то можна було б уражати близькі до нашої держави російські аеродроми.