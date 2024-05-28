Деякі країни НАТО діють більш рішуче: політолог пояснив, як просувається питання ударів по Росії

В країнах НАТО все частіше обговорюють питання дозволу Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Це питання поступово просувається вперед.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що деякі європейські члени НАТО діють більш рішуче, ніж ті ж Сполучені Штати.

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До прикладу, Данія та Нідерланди свого часу погодилися надати Україні винищувачі F-16. США не передають Україні літаки, хоч F-16 – якраз американські винищувачі.

В багатьох питання європейські партнери діють більш рішуче та проактивно, ніж американці,

– сказав Березовець.

Що означає заява Сікорського про ядерну зброю

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував те, що станеться, якщо Росія таки ризикне застосувати ядерну зброю по Україні. Він наголосив, що у такому випадку Сполучені Штати знищать усі позиції російських військових в Україні.

Загалом західні політики не можуть собі дозволити говорити те, що їм захочеться. Це не стосується різних популістів. Заява Сікорського – найімовірніше, є контрольованим зливом.

Американцям потрібно було надати авторитетне джерело для публікування цієї інформації. Судячи з того, що озвучив Сікорський, американці говорили про це Росії ще кілька місяців тому. Або навіть в 2023 році. Тоді рівень ядерної загрози з боку Росії зменшився. Зараз про це там говорять або відверті маргінали, або російські "експерти",

– зауважив Березовець.

Удари по території Росії: коротко