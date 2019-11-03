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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Політолог нагадала, чому Україні не варто лякатись дозволу Данії на "Північний потік-2"

      114 Читать новость на русском
      Північний потік-2
      Північний потік-2 / 5.ua

      Рішення Данії надати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" матиме тактичні та стратегічні наслідки для України, які передусім зачеплять економіку та безпеку нашої держави.

      Про це у коментарі 24 каналу заявила експертка Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька.

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      За її словами, по-перше – це рішення Данії послабить позиції Нафтогазу у перемовинах із Газпромом щодо продовження транзиту газу через Україну.

      Нова "газова війна" змусить підняти тарифи на комунальні послуги, а це може у подальшому означати і економічний колапс і, не виключено, перезавантаження влади, – пояснила вона.

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      По-друге, за словами Брудницької, вартість нашої ГТС неминуче впаде після ухвали такого рішення Данією.

      Девальвація ГТС зрикошетить по загальних доходах України. Середньостроковий наслідок – скорочення або й припинення транзиту газу та втрата транзитних коштів. Треба розуміти, що Україна і так значно втратила як країна-транзитер. Призупинка або реверс газового транзиту взагалі можуть зробити нашу країну "сірою територією",
      – сказала вона.

      Крім того, на думку експертки, якщо прибутковість української ГТС впаде, то в Україні залишиться лише один актив, який може бути привабливим для потенційних інвесторів – земля.

      Брудницька також наголосила, що Росія вдало використовує тимчасову і минущу політичну та економічну кон’юнктуру, тому Україні варто протриматися і все-таки відстояти свої інтереси на газових переговорах, а не лякатися рішення Данії.

      Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік 2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

      "Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо Данія не видала б дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

      Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

      Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив по ньому більшу частину обсягів газу, що протікає зараз до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.


      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

        Данія затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни: дивіться відео

       

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини політики Новини України Північний потік-2 Ринок газу Газовий контракт Газ
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