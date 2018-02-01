Політолог припустив, які шанси у Гужви на притулок в Австрії
03:02, сьогодні 1429 Читать новость на русском
Головний редактор сайту Страна.ua Ігор Гужва має достатні шанси отримати притулок в Австрії.
Таку думку в Twitter висловив політолог Тарас Березовець.
"Думаю, в цьому йому допомагатимуть юристи з оточення Януковича і Фірташа", – додав він.
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За словами політолога, Австрія давно стала зручним хабом для всіх любителів "русского мира".
Любити Росію легше з віденської кондитерської, ніж з воронезької пиріжкової", – додав Березовець.
Джерело: 24 Канал
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