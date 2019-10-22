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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Політолог про скандальний номер 95 Кварталу: Хор Верьовки має думати, де виступати

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      Скандальний номер 95 Кварталу
      Скандальний номер 95 Кварталу / Скріншот Youtube

      Діячі культури мають бути носіями високих моральних та етичних норм та лишатись поза будь-якими політичними шоу.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловила експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька.

      Читайте також: "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати

      Як відомо, скандальний номер "Кварталу 95", у якому коміки із пародією на пісню "Горіла сосна" висміюють підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, натрапив на шквал критики. 

      Читайте також: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

      Це було політичне шоу, розраховане на певний сегмент аудиторії та на замовлення певної легко впізнаваної особи. Принаймні, складається таке враження. І якщо хор, на утримання якого йдуть і мої особисті кошти як платника податків, співає буквально під дудку певної особи, котра не є уособленням всього українського громадянства, цей хор має усвідомлювати наслідки, а не виправдовуватися у стилі вихованців дошкільного закладу. Все-таки хор імені Верьовки є надбанням всього народу і має думати, де виступати,
      – сказала вона.

      За словами Брудницької, жанр пародії не може бути прийнятним для академічного колективу. "Ця ситуація – яскрава метафора сучасних українських реалій. Адже публічно не лише озвучені погрози, але й висловлено задоволення від кримінального діяння. Це аж ніяк не могло б бути у правовій державі", – додала експерт.

      Читайте також: "95 квартал" прокоментував скандальний номер про підпал будинку Гонтаревої

      "Якщо колектив такого рівня, як хор Верьовки, що виконує Гімн України, здатен продатися, краще поставити питання про доцільність його існування. Або – і це справедливіше – про моральну та кримінальну відповідальність керівника колективу. Наскільки мені відомо, у хорі сувора дисципліна і хористи навряд чи могли відмовитися від наказу керівництва виступити на шоу або якось висловити свою незгоду, – також зазначила Брудницька.

      Що відомо про скандальний виступ "95 кварталу"? "95-й квартал", одним із засновником якого є Володимир Зеленський, пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади. Сама Гонтарева вважає, що таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Позов у суд подаватиме не буде, бо це "не матиме результату".

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

       

       

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Квартал 95 Горіла хата: скандал з 95 кварталом Міністерство культури України Підпал будинку Гонтаревої
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