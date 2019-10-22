Політолог про скандальний номер 95 Кварталу: Хор Верьовки має думати, де виступати

Діячі культури мають бути носіями високих моральних та етичних норм та лишатись поза будь-якими політичними шоу.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька.

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Як відомо, скандальний номер "Кварталу 95", у якому коміки із пародією на пісню "Горіла сосна" висміюють підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, натрапив на шквал критики.

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Це було політичне шоу, розраховане на певний сегмент аудиторії та на замовлення певної легко впізнаваної особи. Принаймні, складається таке враження. І якщо хор, на утримання якого йдуть і мої особисті кошти як платника податків, співає буквально під дудку певної особи, котра не є уособленням всього українського громадянства, цей хор має усвідомлювати наслідки, а не виправдовуватися у стилі вихованців дошкільного закладу. Все-таки хор імені Верьовки є надбанням всього народу і має думати, де виступати,

– сказала вона.

За словами Брудницької, жанр пародії не може бути прийнятним для академічного колективу. "Ця ситуація – яскрава метафора сучасних українських реалій. Адже публічно не лише озвучені погрози, але й висловлено задоволення від кримінального діяння. Це аж ніяк не могло б бути у правовій державі", – додала експерт.

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"Якщо колектив такого рівня, як хор Верьовки, що виконує Гімн України, здатен продатися, краще поставити питання про доцільність його існування. Або – і це справедливіше – про моральну та кримінальну відповідальність керівника колективу. Наскільки мені відомо, у хорі сувора дисципліна і хористи навряд чи могли відмовитися від наказу керівництва виступити на шоу або якось висловити свою незгоду, – також зазначила Брудницька.

Що відомо про скандальний виступ "95 кварталу"? "95-й квартал", одним із засновником якого є Володимир Зеленський, пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади. Сама Гонтарева вважає, що таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Позов у суд подаватиме не буде, бо це "не матиме результату".

Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео