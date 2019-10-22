14:22
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Политолог о скандальном номере 95 Квартала: Хор Веревки должен думать, где выступать

      39 Читати новину українською
      Скандальный номер 95 Квартала
      Скандальный номер 95 Квартала / Скриншот Youtube

      Деятели культуры должны быть носителями высоких моральных и этических норм и оставаться вне любых политических шоу.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказала эксперт Центра структурной политологии "выбор" Лилия Брудницкая.

      Читайте также: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать

      Как известно, скандальный номер "Квартала 95", в котором комики с пародией на песню "Горіла сосна" высмеивают поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, наткнулся на шквал критики.

      Читайте также: Неприятная ситуация, – руководитель хора имени Веревки прокомментировал участие в номере "Квартала"

      Это было политическое шоу, рассчитанное на определенный сегмент аудитории и на заказ определенного легко узнаваемой лица. По крайней мере, складывается такое впечатление. И если хор, на содержание которого идут и мои личные средства как налогоплательщика, поет буквально под дудку определенного персоны, которая не является олицетворением всего украинского гражданства, этот хор должен осознавать последствия, а не оправдываться в стиле воспитанников дошкольного учреждения. Все-таки хор имени Веревки является достоянием всего народа и должен думать, где выступать,
      – сказала она.

      По словам Брудницькой, жанр пародии не может быть приемлемым для академического коллектива. "Эта ситуация – яркая метафора современных украинских реалий. Ведь публично не только озвучены угрозы, но и выражено удовлетворение от уголовного деяния. Это отнюдь не могло бы быть в правовом государстве", – добавила эксперт.

      Читайте также: "95 квартал" прокомментировал скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

      "Если коллектив такого уровня, как хор Веревки, который исполняет Гимн Украины, способен продаться, лучше поставить вопрос о целесообразности его существования. Или – и это справедливее – о моральной и уголовной ответственности руководителя коллектива. Насколько мне известно, в хоре строгая дисциплина и хористы вряд ли могли отказаться от приказа руководства выступить на шоу или как-то выразить свое несогласие, – также отметила Брудницкая.

      Что известно о скандальном выступлении "95 квартала"?
      "95-й квартал", одним из учредителем которого является Владимир Зеленский пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горіла хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти. Сама Гонтарева считает, что такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Иск в суд подавать не будет, ибо это "не будет иметь результата".

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли детали трагедии
      сегодня
      1354
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Горила хата: скандал с "95 кварталом" Министерство культуры Украины Евгений Кошевой Квартал 95 Поджог дома Гонтаревой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сегодня , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1532
      Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      сегодня , 11:01 Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      295
      Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      сегодня , 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      Наталя Сколоздра 140
      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      сегодня , 09:45 От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      180
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сегодня , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 754
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук