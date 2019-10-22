Политолог о скандальном номере 95 Квартала: Хор Веревки должен думать, где выступать

Деятели культуры должны быть носителями высоких моральных и этических норм и оставаться вне любых политических шоу.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказала эксперт Центра структурной политологии "выбор" Лилия Брудницкая.

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Как известно, скандальный номер "Квартала 95", в котором комики с пародией на песню "Горіла сосна" высмеивают поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, наткнулся на шквал критики.

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Это было политическое шоу, рассчитанное на определенный сегмент аудитории и на заказ определенного легко узнаваемой лица. По крайней мере, складывается такое впечатление. И если хор, на содержание которого идут и мои личные средства как налогоплательщика, поет буквально под дудку определенного персоны, которая не является олицетворением всего украинского гражданства, этот хор должен осознавать последствия, а не оправдываться в стиле воспитанников дошкольного учреждения. Все-таки хор имени Веревки является достоянием всего народа и должен думать, где выступать,

– сказала она.

По словам Брудницькой, жанр пародии не может быть приемлемым для академического коллектива. "Эта ситуация – яркая метафора современных украинских реалий. Ведь публично не только озвучены угрозы, но и выражено удовлетворение от уголовного деяния. Это отнюдь не могло бы быть в правовом государстве", – добавила эксперт.

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"Если коллектив такого уровня, как хор Веревки, который исполняет Гимн Украины, способен продаться, лучше поставить вопрос о целесообразности его существования. Или – и это справедливее – о моральной и уголовной ответственности руководителя коллектива. Насколько мне известно, в хоре строгая дисциплина и хористы вряд ли могли отказаться от приказа руководства выступить на шоу или как-то выразить свое несогласие, – также отметила Брудницкая.

Что известно о скандальном выступлении "95 квартала"?

"95-й квартал", одним из учредителем которого является Владимир Зеленский пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горіла хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти. Сама Гонтарева считает, что такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Иск в суд подавать не будет, ибо это "не будет иметь результата".

Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео