Приїхала в Аркадію на відпочинок: в Одесі море забрало життя 20-річної поліцейської

У мережі повідомили, що в Аркадії море забрало життя 20-річної поліцейської з Рівного. Згодом це підтвердили правоохоронці.

Як зазначали телеграм-канали, 2 червня дівчина приїхала в Одесу на відпочинок. Журналісти 24 Каналу сконтактували з Головним управлінням Нацполіції регіону, аби підтвердити та уточнити інформацію.

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Смерть поліцейської в Аркадії

Відповіді служби вирушили на пошуки тіла лейтенантки поліції з Рівного. Станом на ранок 3 червня його поки не вдалось знайти.

Поліцейські встановлюють обставини трагічної загибелі поліцейської з міста Рівного. Подія сталася вчора ввечері (2 червня – 24 Канал) в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час на відпочинку,

– констатували у ГУ НП Одещини.

Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".

Пабліки стверджували, що представниця правоохоронних органів була на відпочинку в Аркадії не сама, а з друзями.

У повідомленнях, що поширюють у мережі, йдеться, як дівчина підійшла до плит, хвиля її збила з ніг. Після цього вона вдарилася головою та її забрало море.

Люди, що були поруч, зняли на відео місце, на якому хвилі забрали 20-річну поліцейську. Кадри не рекомендуємо дивитися тим, у кого чутлива нервова система, адже вони мають важке емоційне навантаження.

В Одесі хвилі моря забрали 20-річну дівчину: дивіться відео з телеграм-каналів (+18)

Додамо, що Аркадія – курортний район Одеси, розташований у приморській частині міста. Він відомий однойменним парком і пляжем, а також був названий, як і гірський регіон Греції – себто Аркадія.

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