Не хочуть вступати в "Лють": що відомо про бунт поліцейських на Дніпропетровщині

Поліцейські Дніпропетровщини бунтують, бо нібито не хочуть вступати в штурмову бригаду "Лють". Відповідні відео поширили в мережі, 24 Канал розкаже детальніше.

На інцидент відреагував заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич. За його словами, поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення встали на захист України, але обставини інциденту з'ясують.

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Що відомо про "бунт поліцейських" у Дніпропетровській області

На відео зафіксовано суперечку поліцейських із чоловіком у поліцейській формі. Він, вочевидь, приїхав із тим, щоб переконати вступати у штурмову бригаду.

Суперечка стосувалася законодавчого підґрунтя такого рішення. Поліцейські вимагали показати "де це написано" і говорили, що таким чином обмежують їхні конституційні права.

Одна справа блокпост, а інша – окопи. Це велика різниця,

– висловився один із поліцейських.

Правоохоронці пояснили: їх учили гарантувати безпеку людей, але не відбивати атаки. Поліцейські можуть захистити людей, надати їм першу медичну допомогу, але вони не знають тактики.

Аргументом поліцейських було те, що вони чесно несуть свою службу. Вони обурювалися, що їхню долю намагаються вирішити за них, і запитували, навіщо приїхав цей чоловік. Дехто емоційно висловився в дусі "стільки хлопців на Майдані загинуло, а ти".

Суперечка між поліцейськими у Дніпропетровській області: дивіться відео

Як відреагувало керівництво поліції

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич виклав свій коментар щодо ситуації.

Наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади "Лють". Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Національної поліції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України. Хто хоче воювати – йде на фронт. Для решти є також чимало поліцейських завдань,

– написав він.

У 2022 році спецпризначенці різних підрозділів уперше для історії української поліції стали повноцінними комбатантами, була створена штурмова бригада Нацполіції "Лють". І бійці показали хороший результат.

Фацевич акцентував, що поліція вірна присязі та буде і надалі виконувати всі обов'язки.

"Щодо відео, яке розповсюджується у соціальних мережах про полк особливого призначення у Дніпрі, – керівництвом Національної поліції будуть з'ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення", – підсумував він.

Що сказано в законі про військову службу поліцейських